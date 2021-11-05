О нас
Report Georgia
Аудио новости

Уровень бедности в Армении вырос на 7%

Уровень бедности в Армении вырос на 7% Правительство Армении проинформировано о росте уровня бедности в стране и пытается решить эту проблему.
В регионе
5 ноября 2021 г. 12:17
Уровень бедности в Армении вырос на 7%

Правительство Армении проинформировано о росте уровня бедности в стране и пытается решить эту проблему.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте министр финансов Тигран Хачатрян, отвечая на вопрос депутата фракции "Айастан" (Армения) Тадевоса Аветисяна.

Парламентарий, в частности, заявил, что, согласно данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году 7%-й рост бедности, поинтересовавшись у министра, какие действия в связи с этим предпринимает правительство.

Министр заявил, что кабмину об этой проблеме известно, отметив, что причина, в основном, в инфляции, ударившей по всем слоям общества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi