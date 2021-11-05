Уровень бедности в Армении вырос на 7%

Правительство Армении проинформировано о росте уровня бедности в стране и пытается решить эту проблему.

Правительство Армении проинформировано о росте уровня бедности в стране и пытается решить эту проблему.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте министр финансов Тигран Хачатрян, отвечая на вопрос депутата фракции "Айастан" (Армения) Тадевоса Аветисяна.

Парламентарий, в частности, заявил, что, согласно данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году 7%-й рост бедности, поинтересовавшись у министра, какие действия в связи с этим предпринимает правительство.

Министр заявил, что кабмину об этой проблеме известно, отметив, что причина, в основном, в инфляции, ударившей по всем слоям общества.