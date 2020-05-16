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Умер представитель Ирана при ОПЕК

​Умер представитель Ирана при ОПЕК

Хосейн Каземпур Ардебили

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет после того, как в начале мая впал в кому из-за кровоизлияния в мозг.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, Каземпур Ардебили умер рано утром.

Министерство нефти исламской республики 3 мая информировало, что представитель Ирана при ОПЕК был госпитализирован 1 мая после сильного кровоизлияния в мозг и находится в состоянии комы.

Каземпур Ардебили, отмечает ИРНА, являлся одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В 1990-1995 годах он был послом Ирана в Японии, после чего его назначил представителем ИРИ при ОПЕК.

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