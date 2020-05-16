​Умер представитель Ирана при ОПЕК

Хосейн Каземпур Ардебили https://report.az/storage/news/a60daff790f1cb2267eb8001e8fdeecd/d68b7ece-ea40-48cd-b302-1e32925b1255_292.jpg

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили умер в возрасте 68 лет после того, как в начале мая впал в кому из-за кровоизлияния в мозг.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, Каземпур Ардебили умер рано утром.

Министерство нефти исламской республики 3 мая информировало, что представитель Ирана при ОПЕК был госпитализирован 1 мая после сильного кровоизлияния в мозг и находится в состоянии комы.

Каземпур Ардебили, отмечает ИРНА, являлся одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В 1990-1995 годах он был послом Ирана в Японии, после чего его назначил представителем ИРИ при ОПЕК.