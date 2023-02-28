Украина выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ

Украина выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы.

Украина выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство энергетики страны.

По данным ведомства, министр энергетики Украины Герман Галущенко сделал данное заявление в ходе неформальной встречи министров энергетики и транспорта ЕС, состоявшейся в понедельник в Стокгольме. "Министр энергетики сообщил, что Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы, и призвал участников заседания присоединиться к обсуждению этого вопроса и поддержать украинскую заявку", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.

Отмечается также, что Галущенко на встрече призвал распространить санкции на все сферы российской энергетики, в том числе ядерную отрасль, подчеркнул, что Украина продолжит курс интеграции в европейские энергетические рынки, а также отметил, что работу украинской энергосистемы удалось стабилизировать в результате координации международных усилий.

Совет управляющих МАГАТЭ - один из двух руководящих органов Международного агентства по атомной энергии (совместно с Генеральной конференцией государств-членов). Совет управляющих собирается пять раз в год, представляет рекомендации Генеральной конференции по деятельности агентства и бюджету, назначает генерального директора МАГАТЭ, который затем утверждается Генеральной конференцией. В состав совета в настоящее время входят 35 государств.