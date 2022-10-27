Украина получила уникальную машину для разминирования территорий Armtrac 400

Украина получила уникальную машину для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство задействовано разминировании на освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Украина получила уникальную машину для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство задействовано разминировании на освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, машину приобрели благодаря донорам со всего мира через платформу UNITED24. Это первое в Украине транспортное средство для разминирования Armtrac 400. Стоимость такого средства более 18 млн гривен.

Сейчас на платформе UNITED24 размещен сбор на покупку еще одной машины для разминирования.

Мощность позволяет зачищать более 2 400 метров квадратных территории в час. Машина обезвреживает взрывоопасные остатки на глубине 55 см, а надежная конструкция предохраняет его от противотанковых мин весом до 10 кг.