Украина получила от Финляндии военную помощь на общую сумму в 160 млн евро

Финляндия оказала Украине военную помощь на 160 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики Украины.
Содержимое очередного пакета поддержки не разглашается. Отмечается, что это станет сюрпризом для оккупантов.
В Центре сообщили, что власти Финляндии просят не разглашать информацию о том, что входило в пакет помощи.
Вчера стало известно, что Финляндия готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов.