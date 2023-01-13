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Украина получила от Финляндии военную помощь на общую сумму в 160 млн евро

Украина получила от Финляндии военную помощь на общую сумму в 160 млн евро Финляндия оказала Украине военную помощь на 160 млн евро.
В регионе
13 января 2023 г. 12:59
Украина получила от Финляндии военную помощь на общую сумму в 160 млн евро

Финляндия оказала Украине военную помощь на 160 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики Украины.

Содержимое очередного пакета поддержки не разглашается. Отмечается, что это станет сюрпризом для оккупантов.

В Центре сообщили, что власти Финляндии просят не разглашать информацию о том, что входило в пакет помощи.

Вчера стало известно, что Финляндия готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Ukraynaya 160 milyon avroluq hərbi yardım göndərib
Версия на английском языке Ukraine receives military assistance from Finland totaling 160M euros

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