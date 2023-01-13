Украина получила от Финляндии военную помощь на общую сумму в 160 млн евро

Финляндия оказала Украине военную помощь на 160 млн евро.

Финляндия оказала Украине военную помощь на 160 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики Украины.

Содержимое очередного пакета поддержки не разглашается. Отмечается, что это станет сюрпризом для оккупантов.

В Центре сообщили, что власти Финляндии просят не разглашать информацию о том, что входило в пакет помощи.

Вчера стало известно, что Финляндия готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов.