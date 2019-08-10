Украина и Турция будут совместно разрабатывать БПЛА

Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.

Отмечается, что главной целью предприятия является объединение усилий для серийного производства современного вооружения.

По данным СНБО, одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения, который сможет развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения. В СНБО ожидают, что создание совместного предприятия позволит повысить обороноспособность Украины и Турции.

Напомним, что 7-8 августа состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.