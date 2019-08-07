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Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

На данный момент президент Украины уже проводит встречу с крымскотатарской общиной Турции.

Отметим, что это первый визит В.Зеленского в Турцию в качестве президента.

Ранее сообщалось, что украинский президент намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

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