Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

На данный момент президент Украины уже проводит встречу с крымскотатарской общиной Турции.

Отметим, что это первый визит В.Зеленского в Турцию в качестве президента.

Ранее сообщалось, что украинский президент намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с патриархом Константинопольским Варфоломеем.