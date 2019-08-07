Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.
Как передает Report, об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
На данный момент президент Украины уже проводит встречу с крымскотатарской общиной Турции.
Отметим, что это первый визит В.Зеленского в Турцию в качестве президента.
Ранее сообщалось, что украинский президент намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости