У здания парламента Украины произошел взрыв, ранены около 30 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва боевой гранаты у здания Верховной рады Украины в Киеве пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

Среди пострадавших около 10 правоохранителей. Они получили ранения рук, ног, глаз, травмы головы.

Напомним, после принятия Верховной Радой в первом чтении изменений к Конституции протестующие начали беспорядки перед зданием парламента.

***15:58

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ У здания Верховной рады Украины в Киеве произошел сильный взрыв, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, ранены около 15 силовиков.

В милиционеров летят дымовые шашки, площадь затянута густым дымом.

Ранее более трех тысяч противников принятия изменений в конституцию Украины из разных регионов пикетируют сегодня здание парламента страны.