Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси у здания мэрии состоялась акция протеста, организованная партией "Единое национальное движение".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, акция сопровождалась словесными перепалками и физическим противостоянием.

Самая крупная оппозиционная партия протестует против присоединения части территории Ботанического сада Тбилиси к владениям экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Также участники акции опасаются, что на намеченном на 3 мая аукционе Бидзина Иванишвили станет владельцем еще 29 гектаров земельного участка, который предназначен для строительства дороги Крцаниси-Шиндиси.

С утра участники акции протеста пытались не пропустить в здание автомобиль заместителя мэра Ираклия Левинадзе. Это переросло в драку между службой охраны и участниками пикета.