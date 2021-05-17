Туркменистан и Иран наращивают взаимодействие на Каспии

Представители портов и морских ведомств Туркменистана и Ирана в ходе онлайн-переговоров обсудили аспекты транспортного взаимодействия в Каспийском море

Представители портов и морских ведомств Туркменистана и Ирана в ходе онлайн-переговоров обсудили аспекты транспортного взаимодействия в Каспийском море.

Как сообщает Report, заместитель руководителя агентства "Türkmendeňizderýaýollary" Анна Дурдыев и генеральный директор по транзиту, логистике и соглашениям Портовой и морской организации ИРИ Хосров Сарайи обменялись мнениями по вопросам наращивания морских перевозок на Каспии. В частности, были рассмотрены возможности расширения транспортного сотрудничества между туркменским Международным морским портом Туркменбаши и иранскими портами Амирабад, Новшахр и Энзели.

Стороны также подчеркнули приверженность руководства Туркменистана и Ирана к наращиванию партнерства в транспортно-транзитной сфере.