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Туркменистан и Иран наращивают взаимодействие на Каспии

Туркменистан и Иран наращивают взаимодействие на Каспии Представители портов и морских ведомств Туркменистана и Ирана в ходе онлайн-переговоров обсудили аспекты транспортного взаимодействия в Каспийском море
В регионе
17 мая 2021 г. 10:35
Туркменистан и Иран наращивают взаимодействие на Каспии

Представители портов и морских ведомств Туркменистана и Ирана в ходе онлайн-переговоров обсудили аспекты транспортного взаимодействия в Каспийском море.

Как сообщает Report, заместитель руководителя агентства "Türkmendeňizderýaýollary" Анна Дурдыев и генеральный директор по транзиту, логистике и соглашениям Портовой и морской организации ИРИ Хосров Сарайи обменялись мнениями по вопросам наращивания морских перевозок на Каспии. В частности, были рассмотрены возможности расширения транспортного сотрудничества между туркменским Международным морским портом Туркменбаши и иранскими портами Амирабад, Новшахр и Энзели.

Стороны также подчеркнули приверженность руководства Туркменистана и Ирана к наращиванию партнерства в транспортно-транзитной сфере.

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