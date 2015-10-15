​Турецкий премьер уточнил число жертв теракта в Анкаре

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, жертвами теракта в Анкаре 10 октября стали 99 человек.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, министр добавил, что тела 94 погибших уже переданы семьям для погребения.

По данным сотрудников Медицинской палаты города, жертвами стали 106 человек.

Ранее сообщалось, что турецкий суд запретил СМИ публиковать и распространять информацию о теракте в Анкаре.

Спустя несколько дней после теракта полиция назвала имена предполагаемых исполнителей.