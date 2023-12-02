Турецкий эксперт: В Армении детей вовлекают в террористические организации

В Армении детей вовлекают в деятельность террористических организаций, манипулируя их сознанием посредством социальных сетей.

В Армении детей вовлекают в деятельность террористических организаций, манипулируя их сознанием посредством социальных сетей.

Как сообщает Report, об этом турецкий политический эксперт Дениз Атасой заявил на международной конференции "Туран" Исследовательского центра международных отношений и дипломатии.

Эксперт отметил, что армяне всегда широко использовали терроризм для достижения своих целей: "К примеру, VOMA - это террористическая организация Армении, созданная в 2014 году. Имеются весомые основания для ее признания террористической организацией. Утверждения о гуманитарном характере VOMA беспочвенны".

Атасой подчеркнул, что особое место в деятельности VOMA занимает агрессия в отношении Азербайджана и Турции: "В эту организацию привлекаются молодые люди старше 16 лет. Вовлечение детей в деятельность организации осуществляется путем манипулирования их сознанием через социальные сети".