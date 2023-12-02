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Турецкий эксперт: В Армении детей вовлекают в террористические организации

Турецкий эксперт: В Армении детей вовлекают в террористические организации В Армении детей вовлекают в деятельность террористических организаций, манипулируя их сознанием посредством социальных сетей.
В регионе
2 декабря 2023 г. 12:00
Турецкий эксперт: В Армении детей вовлекают в террористические организации

В Армении детей вовлекают в деятельность террористических организаций, манипулируя их сознанием посредством социальных сетей.

Как сообщает Report, об этом турецкий политический эксперт Дениз Атасой заявил на международной конференции "Туран" Исследовательского центра международных отношений и дипломатии.

Эксперт отметил, что армяне всегда широко использовали терроризм для достижения своих целей: "К примеру, VOMA - это террористическая организация Армении, созданная в 2014 году. Имеются весомые основания для ее признания террористической организацией. Утверждения о гуманитарном характере VOMA беспочвенны".

Атасой подчеркнул, что особое место в деятельности VOMA занимает агрессия в отношении Азербайджана и Турции: "В эту организацию привлекаются молодые люди старше 16 лет. Вовлечение детей в деятельность организации осуществляется путем манипулирования их сознанием через социальные сети".

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Версия на английском языке Turkish expert: Children involved in terrorist organizations in Armenia
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: “Ermənistanda uşaqları terror təşkilatına cəlb edirlər”

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