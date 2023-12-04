Турция заявила о прибытии в Египет еще 130 сограждан и их родных

Турция намерена в понедельник вывезти из Египта 130 своих граждан и их родственников, находившихся в секторе Газа.

Турция намерена в понедельник вывезти из Египта 130 своих граждан и их родственников, находившихся в секторе Газа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД республики Онджу Кечели.

"Минувшей ночью 130 наших граждан вместе с их родными перешли из сектора Газа в Египет. Эта группа лиц, как предполагается, сегодня прибудет в Турцию", - сказал дипломат.

Как ранее проинформировали турецкие власти, процесс вывоза из Газы граждан, а также палестинцев, которым требуется медицинская помощь, проходит в координации с Египтом и Израилем. К настоящему моменту в Турцию доставлены как ее граждане и жители признанной только Анкарой Турецкой республики Северного Кипра, так и пациенты из больниц палестинского анклава с сопровождающими их лицами. В основном это онкобольные, дети и подростки.