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Турция заявила о прибытии в Египет еще 130 сограждан и их родных

Турция заявила о прибытии в Египет еще 130 сограждан и их родных Турция намерена в понедельник вывезти из Египта 130 своих граждан и их родственников, находившихся в секторе Газа.
В регионе
4 декабря 2023 г. 16:45
Турция заявила о прибытии в Египет еще 130 сограждан и их родных

Турция намерена в понедельник вывезти из Египта 130 своих граждан и их родственников, находившихся в секторе Газа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД республики Онджу Кечели.

"Минувшей ночью 130 наших граждан вместе с их родными перешли из сектора Газа в Египет. Эта группа лиц, как предполагается, сегодня прибудет в Турцию", - сказал дипломат.

Как ранее проинформировали турецкие власти, процесс вывоза из Газы граждан, а также палестинцев, которым требуется медицинская помощь, проходит в координации с Египтом и Израилем. К настоящему моменту в Турцию доставлены как ее граждане и жители признанной только Анкарой Турецкой республики Северного Кипра, так и пациенты из больниц палестинского анклава с сопровождающими их лицами. В основном это онкобольные, дети и подростки.

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Версия на английском языке Türkiye announces arrival of 130 more fellow citizens and their relatives in Egypt
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