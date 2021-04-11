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Турция заморозила закупку вертолетов у Италии

Турция заморозила закупку вертолетов у Италии Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами.
В регионе
11 апреля 2021 г. 13:02
Турция заморозила закупку вертолетов у Италии

Турция приостановила сделку по закупке вертолетов у итальянской компании Leonardo объемом в 70 миллионов евро после дипломатического скандала между странами.

Как передает Report, об этом написали в воскресенье два крупных издания la Repubblica и Il Fatto Quotidiano.

По информации изданий, турецкие власти требуют официальных извинений от правительства и не собираются довольствоваться прояснениями по дипломатическим каналам.

Так, на данный момент заморожена сделка на 70 миллионов евро по закупке учебных вертолетов, которая должна была быть подписана в ближайшие дни. Также предупреждения получили три другие итальянские компании, среди которых крупная энергетическая Ansaldo Energia, строящая в Турции электростанции.

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