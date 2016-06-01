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    Турция рассчитывает обнаружить запасы нефти в Черном море

    Бесим Шишман: До настоящего момента мы пробурили шесть-семь скважин в Черном море

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Турецкая нефтяная компания Turkish Petroleum продолжает геологоразведочные работы в Черном море, надеясь обнаружить запасы нефти и газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил журналистам в Баку на международной выставке "Нефть и газ Каспия 2016" гендиректор компании Бесим Шишман.

    "До настоящего момента мы пробурили шесть-семь скважин в Черном море. Запасы газа и нефти обнаружены во всех, но пока эти объемы не соответствуют ожиданиям. Работы продолжаются. Только на сейсмические исследования компания потратила 400 миллионов долларов, на бурение скважин - около 2 миллиардов долларов. Мы не лишены надежды и думаем, что найдем что-то стоящее в Черном море", - заявил Шишман.

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