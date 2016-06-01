Турция рассчитывает обнаружить запасы нефти в Черном море

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Турецкая нефтяная компания Turkish Petroleum продолжает геологоразведочные работы в Черном море, надеясь обнаружить запасы нефти и газа.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил журналистам в Баку на международной выставке "Нефть и газ Каспия 2016" гендиректор компании Бесим Шишман.

"До настоящего момента мы пробурили шесть-семь скважин в Черном море. Запасы газа и нефти обнаружены во всех, но пока эти объемы не соответствуют ожиданиям. Работы продолжаются. Только на сейсмические исследования компания потратила 400 миллионов долларов, на бурение скважин - около 2 миллиардов долларов. Мы не лишены надежды и думаем, что найдем что-то стоящее в Черном море", - заявил Шишман.