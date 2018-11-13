Турция покинула конференцию по Ливии в Палермо

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Турция покинула конференцию по урегулированию в Ливии, поскольку осталась в стороне от процесса.
Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил заместитель президента Турции Фуат Октай.
"Мы с чувством глубокого сожаления покинули заседание, поскольку конференция по Ливии в Италии не является официальным заседанием, и по причине попытки оставления Турции в стороне от процесса", - сказал он.
Отметим, что в итальянском городе Палермо проходит международная конференция по урегулированию в Ливии.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости