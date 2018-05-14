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    Турция объявила трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Турции объявлен трехдневный траур в связи с событиями в Газе, произошедшими после открытия посольства США в Израиле в Иерусалиме.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом после заседания Кабинета министров заявил журналистам представитель правительства Бекир Боздаг.

    По его словам, кроме того, Анкара отозвала послов из Израиля и США.

    Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа стали 55 палестинцев, еще около 3 тысяч получили ранения.


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