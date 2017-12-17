Турция намерена открыть посольство в Восточном Иерусалиме

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о намерении республики открыть посольство в Восточном Иерусалиме в ответ на решение Вашингтона перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во время выступления на собрании членов правящей Партии справедливости и развития в провинции Караман.

"Мы уже объявили Восточный Иерусалим столицей Государства Палестины, но у нас не было возможности открыть наше посольство, потому что Иерусалим сейчас находится в оккупации, - сказал он. - В настоящее время наша страна [в Палестине] представлена на уровне генконсульства, который возглавляет посол. Мы фактически уже выполнили эту задачу. В ближайшие дни мы откроем и наше посольство".