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Турция и США обсудили в Анкаре вопросы борьбы с терроризмом

Турция и США обсудили в Анкаре вопросы борьбы с терроризмом Представители Турции и США провели в Анкаре консультации по вопросам противодействия терроризму. Американскую делегацию на них возглавляла координатор отдела по борьбе с терроризмом Госдепартамента Элизабет Ричард.
В регионе
23 апреля 2024 г. 01:31
Турция и США обсудили в Анкаре вопросы борьбы с терроризмом

Представители Турции и США провели в Анкаре консультации по вопросам противодействия терроризму.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что американскую делегацию на них возглавляла координатор отдела по борьбе с терроризмом Госдепартамента Элизабет Ричард.

По данным телекомпании, "рассмотрены вопросы, касающиеся национальной безопасности, борьбы с террористическими организациями РКК, "Исламским государством", а также с организацией FETO" во главе с проживающим в США Фетхуллахом Гюленом, которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Ричард намерена обсудить с турецкими властями вопросы предотвращения передвижения террористов, пресечения их финансовых потоков, борьбы с оргпреступностью, а также меры противодействия террористическим организациям в соседних с Турцией странах, в Центральной Азии и Африке.

Консультации прошли в рамках договоренностей, достигнутых в рамках механизма стратегического сотрудничества между Турцией и США в марте этого года, отмечают дипломатические источники.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə ABŞ arasında antiterror məsləhətləşmə toplantısı keçirilib

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