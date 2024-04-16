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Турция и США обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений

Турция и США обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений Советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч обсудил с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом нормализацию между Баку и Ереваном.
В регионе
16 апреля 2024 г. 15:25
Турция и США обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений

Советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч обсудил с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом нормализацию между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встреча состоялась в Анкаре в рамках визита Басса в Турцию.

"Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также атаки Израиля на палестинцев, войну между РФ и Украиной, эскалацию между Ираном и Израилем, и нормализацию между Азербайджаном и Арменией", - сообщает агентство.

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Версия на английском языке Turkish, US officials discuss normalization of Azerbaijan-Armenia relations
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ rəsmiləri Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə ediblər

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