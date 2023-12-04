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Турция и Катар подписали 11 соглашений и меморандумов в ходе визита Эрдогана в Катар

Турция и Катар подписали 11 соглашений и меморандумов в ходе визита Эрдогана в Катар Анкара и Доха подписали 11 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе в областях обороны, международных дел, политконсультаций, экономики и инвестиций.
В регионе
4 декабря 2023 г. 23:49
Турция и Катар подписали 11 соглашений и меморандумов в ходе визита Эрдогана в Катар

Анкара и Доха подписали 11 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе в областях обороны, международных дел, политконсультаций, экономики и инвестиций.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера Тайипа Эрдогана, который находится с визитом в Катаре.

Помимо рамочного соглашения между оборонными ведомствами двух стран, договоренностей по линии МИД, было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве между различными ведомствами в сферах образования, науки и технологий, а также о сотрудничестве в международных программах оказания гуманитарной помощи. Договоренности также заключены между финансовыми ведомствами и торгово-промышленными палатами.

Как сообщила канцелярия, Эрдоган на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. "А также шаги, которые были предприняты и которые будут реализованы для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

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