Турция и Катар подписали 11 соглашений и меморандумов в ходе визита Эрдогана в Катар

Анкара и Доха подписали 11 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе в областях обороны, международных дел, политконсультаций, экономики и инвестиций.

Анкара и Доха подписали 11 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе в областях обороны, международных дел, политконсультаций, экономики и инвестиций.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия турецкого лидера Тайипа Эрдогана, который находится с визитом в Катаре.

Помимо рамочного соглашения между оборонными ведомствами двух стран, договоренностей по линии МИД, было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве между различными ведомствами в сферах образования, науки и технологий, а также о сотрудничестве в международных программах оказания гуманитарной помощи. Договоренности также заключены между финансовыми ведомствами и торгово-промышленными палатами.

Как сообщила канцелярия, Эрдоган на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. "А также шаги, которые были предприняты и которые будут реализованы для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа", - сообщила канцелярия турецкого лидера.