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    ​Турция готова заплатить компенсацию России за сбитый самолет

    Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Анкара готова возместить Москве ущерб за сбитый Су-24.

    Как передает Report, об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым в эфире телеканала TRT.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что президент Турции Тайип Эрдоган в послании российскому лидеру Владимиру Путину "извинился" за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота, а также заявил, что Турция не хотела портить отношения с РФ, Москва является стратегическим партнером для Анкары.

    "Содержание письма понятно. Мы выразили наше сожаление и при необходимости заплатим компенсацию (за сбитый самолет). Обе страны хотят нормализации отношений. Думаю, дела идут на поправку", — заявил Йылдырым в эфире телеканала TRT.

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