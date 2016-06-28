​Турция готова заплатить компенсацию России за сбитый самолет

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Анкара готова возместить Москве ущерб за сбитый Су-24.

Как передает Report, об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым в эфире телеканала TRT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что президент Турции Тайип Эрдоган в послании российскому лидеру Владимиру Путину "извинился" за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота, а также заявил, что Турция не хотела портить отношения с РФ, Москва является стратегическим партнером для Анкары.

"Содержание письма понятно. Мы выразили наше сожаление и при необходимости заплатим компенсацию (за сбитый самолет). Обе страны хотят нормализации отношений. Думаю, дела идут на поправку", — заявил Йылдырым в эфире телеканала TRT.