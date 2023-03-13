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Турция больше не нуждается в российских С-400, так как производит свои аналоги

Турция больше не нуждается в российских С-400, так как производит свои аналоги Турция больше не нуждается в российских зенитно-ракетных системах (ЗРК) С-300 или С-400, так как активно производит собственные аналоги.
В регионе
13 марта 2023 г. 20:15
Турция больше не нуждается в российских С-400, так как производит свои аналоги

Турция больше не нуждается в российских зенитно-ракетных системах (ЗРК) С-300 или С-400, так как активно производит собственные аналоги.

Как передает Report, об этом сообщает издание Milliyet со ссылкой на гендиректора оборонной корпорации Aselsan Халука Гергюна.

"Мы производим системы ПВО. У нас нет потребности в С-300 или С-400. Мы устраняем эту необходимость. В этом состоит наша миссия", - заявил он.

Гергюн отметил, что турецкая промышленность выпускает передовую систему ПВО Siper. По его словам, она успешно поразила цели на расстоянии 100 км во время испытаний.

Ранее Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.

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