Турция больше не нуждается в российских С-400, так как производит свои аналоги

Турция больше не нуждается в российских зенитно-ракетных системах (ЗРК) С-300 или С-400, так как активно производит собственные аналоги.
Как передает Report, об этом сообщает издание Milliyet со ссылкой на гендиректора оборонной корпорации Aselsan Халука Гергюна.
"Мы производим системы ПВО. У нас нет потребности в С-300 или С-400. Мы устраняем эту необходимость. В этом состоит наша миссия", - заявил он.
Гергюн отметил, что турецкая промышленность выпускает передовую систему ПВО Siper. По его словам, она успешно поразила цели на расстоянии 100 км во время испытаний.
Ранее Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.