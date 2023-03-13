Турция больше не нуждается в российских С-400, так как производит свои аналоги

Турция больше не нуждается в российских С-400, так как производит свои аналоги

Турция больше не нуждается в российских зенитно-ракетных системах (ЗРК) С-300 или С-400, так как активно производит собственные аналоги.

https://static.report.az/photo/dacf3a84-ffa8-3e9f-abf3-eb9484eccf38.jpg https://static.report.az/photo/dacf3a84-ffa8-3e9f-abf3-eb9484eccf38.jpg