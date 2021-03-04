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Томас де Ваал: Армения должна задуматься о своем будущем

Томас де Ваал: Армения должна задуматься о своем будущем Армения должна задуматься о своем будущем и новых возможностях, появляющихся в регионе
В регионе
4 марта 2021 г. 22:37
Томас де Ваал: Армения должна задуматься о своем будущем
Томас де Ваал

"Армения должна задуматься о своем будущем и новых возможностях, появляющихся в регионе".

Как передает Report, об этом заявили старший научный сотрудник "Научного фонда Карнеги", эксперт по региону Южного Кавказа Томас де Ваал в ходе онлайн-консультаций армянской организации Futures Studio.

По его словам, одной из возможностей для Армении является нормализация отношений с Турцией.

Отвечая на вопрос об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, эксперт сказал, что для этого необходимо вести работу среди общественности обеих стран: "Среди будущих целей можно определить нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, торгово-экономические связи и контакты между людьми".

Т.Ваал отметил, что у армянского общества есть шанс достаточно быстро измениться, так как это небольшая страна, и легче трансформировать жизнь трех миллионов человек.

Он добавил, что после войны позиция Азербайджана еще больше укрепилась, а Армении – очень ослабла.

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Версия на азербайджанском языке Tomas de Vaal: “Ermənistan gələcəyi barədə düşünməlidir”

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