Томас де Ваал: Армения должна задуматься о своем будущем

Армения должна задуматься о своем будущем и новых возможностях, появляющихся в регионе

"Армения должна задуматься о своем будущем и новых возможностях, появляющихся в регионе".

Как передает Report, об этом заявили старший научный сотрудник "Научного фонда Карнеги", эксперт по региону Южного Кавказа Томас де Ваал в ходе онлайн-консультаций армянской организации Futures Studio.

По его словам, одной из возможностей для Армении является нормализация отношений с Турцией.

Отвечая на вопрос об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, эксперт сказал, что для этого необходимо вести работу среди общественности обеих стран: "Среди будущих целей можно определить нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, торгово-экономические связи и контакты между людьми".

Т.Ваал отметил, что у армянского общества есть шанс достаточно быстро измениться, так как это небольшая страна, и легче трансформировать жизнь трех миллионов человек.

Он добавил, что после войны позиция Азербайджана еще больше укрепилась, а Армении – очень ослабла.