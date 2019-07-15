Токаев: В Казахстане не будут продавать землю иностранцам

Казахстанская земля не будет продаваться иностранным гражданам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в Нур-Султане.

"Что касается иностранцев, земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность", - заявил казахский лидер.

Президент отметил, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

"Правительство и, в частности, Минсельхоз приступили к мониторингу национального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения в связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения", - сказал Касым-Жомарт Токаев, указав на необходимость принятия окончательного решения по данному вопросу.

Он выразил надежду, что по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность.