Токаев посетит Россию и Иран на этой неделе

В графике президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю запланированы две поездки.

В графике президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю запланированы две поездки.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президент Казахстана.

17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется, что глава Казахстана выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Эбрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране Токаев проведет двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подпишет ряд межправительственных документов.