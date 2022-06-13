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Токаев посетит Россию и Иран на этой неделе

Токаев посетит Россию и Иран на этой неделе В графике президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю запланированы две поездки.
В регионе
13 июня 2022 г. 08:57
Токаев посетит Россию и Иран на этой неделе

В графике президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю запланированы две поездки.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президент Казахстана.

17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется, что глава Казахстана выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Эбрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране Токаев проведет двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подпишет ряд межправительственных документов.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti İrana səfər edəcək

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