Токаев посетит Россию и Иран на этой неделе

В графике президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю запланированы две поездки.
17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется, что глава Казахстана выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.
19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Эбрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране Токаев проведет двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подпишет ряд межправительственных документов.