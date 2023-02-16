Токаев и Зеленский созвонились впервые с июля 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы гуманитарных связей между двумя странами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы гуманитарных связей между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба лидера Казахстана.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", - говорится в сообщении.

Последний раз о телефонном разговоре Токаева и Зеленского сообщалось в июле 2022 года. Тогда они обсуждали, в частности, сделку по экспорту украинского зерна. Президент Казахстана также заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - пояснили в пресс-службе.