О нас

Токаев и Зеленский созвонились впервые с июля 2022 года

Токаев и Зеленский созвонились впервые с июля 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы гуманитарных связей между двумя странами.
В регионе
16 февраля 2023 г. 19:17
Токаев и Зеленский созвонились впервые с июля 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним вопросы гуманитарных связей между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба лидера Казахстана.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", - говорится в сообщении.

Последний раз о телефонном разговоре Токаева и Зеленского сообщалось в июле 2022 года. Тогда они обсуждали, в частности, сделку по экспорту украинского зерна. Президент Казахстана также заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - пояснили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian, Kazakh presidents talk over phone for 1st time since July 2022
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Ukrayna prezidentləri telefonla danışıblar

Экслюзивные новости

Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
16 февраля 2023 г. 12:19
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
15 февраля 2023 г. 19:16
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
15 февраля 2023 г. 15:46
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
15 февраля 2023 г. 13:09
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi