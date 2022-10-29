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Тойво Клаар и Пашинян обсудили деятельность миссии ЕС

Тойво Клаар и Пашинян обсудили деятельность миссии ЕС Находящийся в Ереване спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном деятельность миссии ЕС на условных границах.
В регионе
29 октября 2022 г. 16:28
Тойво Клаар и Пашинян обсудили деятельность миссии ЕС

Находящийся в Ереване спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном деятельность миссии ЕС на условных границах.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в ходе встречи собеседники отметили важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности.

Были обсуждены также вопросы, касающиеся разблокирования региональных транспортных инфраструктур, а также работы комиссий по пограничной безопасности и делимитации.

Отметим, что ранее Клаар обсудил работу миссии наблюдателей ЕС с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на условные границы с Азербайджаном. Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца.

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Версия на английском языке Toivo Klaar, Pashinyan mull activities of EU mission

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