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Тойво Клаар и Армен Григорян обсудили работу мониторинговой миссии ЕС

Тойво Клаар и Армен Григорян обсудили работу мониторинговой миссии ЕС Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил работу миссии наблюдателей ЕС со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.
В регионе
28 октября 2022 г. 13:32
Тойво Клаар и Армен Григорян обсудили работу мониторинговой миссии ЕС

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил работу миссии наблюдателей ЕС со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Об этом Report сообщает ссылкой на Sputnik-Армения.

Во встрече принимала участие глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

"На встрече стороны обсудили шаги, осуществляемые в рамках полномочий мониторинговой миссии ЕС. Собеседники также коснулись переговорного процесса между Ереваном и Баку", - отмечено в сообщении.

Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на условную границу с Азербайджаном.

Наблюдатели прибыли в регион и приступили к работе 20 октября. Миссия рассчитана на два месяца.

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Версия на английском языке Toivo Klaar, Armen Grigoryan discuss activity of EU Monitoring Mission

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