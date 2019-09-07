Кандидат на пост премьера Грузии: Территориальная целостность страны должна быть восстановлена без войны

"Наша цель – восстановить территориальную целостность страны без войны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил во время слушаний в парламенте кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

Он подчеркнул, что главная проблема, стоящая перед Грузией, является территориальная целостность: "Оккупированные земли – крайне важный вопрос с точки зрения нашей внутренней и внешней безопасности. Наряду с правительством, активно действуют в этом направлении и другие соответствующие структуры. Мы все должны понять, что без восстановления территориальной целостности Грузии невозможно говорить о полноценном развитии страны в политическом и экономическом плане".