"Темная сторона" резолюции Европарламента: Ереван подталкивают к выходу из ОДКБ

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией, которая предлагает рассмотреть возможность членства страны в Евросоюзе, сообщал Report.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией, которая предлагает рассмотреть возможность членства страны в Евросоюзе, сообщал Report.

Примечательно, что в Европарламенте сослались при этом на приостановку участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ, не участвует в заседаниях организации, однако в ОДКБ опровергли наличие каких-либо официальных обращений о приостановке членства.

"Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации", - сказал в интервью информагентству ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.