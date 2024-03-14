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"Темная сторона" резолюции Европарламента: Ереван подталкивают к выходу из ОДКБ

"Темная сторона" резолюции Европарламента: Ереван подталкивают к выходу из ОДКБ Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией, которая предлагает рассмотреть возможность членства страны в Евросоюзе, сообщал Report.
В регионе
14 марта 2024 г. 02:31
Темная сторона резолюции Европарламента: Ереван подталкивают к выходу из ОДКБ

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией, которая предлагает рассмотреть возможность членства страны в Евросоюзе, сообщал Report.

Примечательно, что в Европарламенте сослались при этом на приостановку участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ, не участвует в заседаниях организации, однако в ОДКБ опровергли наличие каких-либо официальных обращений о приостановке членства.

"Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации", - сказал в интервью информагентству ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

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