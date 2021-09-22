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Телемост соединил представителей научного сообщества Туркменистана и Азербайджана

Телемост соединил представителей научного сообщества Туркменистана и Азербайджана В преддверии празднования юбилея 30-летия независимости Туркменистана при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Баку был организован телемост между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Бакинским государственным униве
В регионе
22 сентября 2021 г. 19:16
Телемост соединил представителей научного сообщества Туркменистана и Азербайджана

В преддверии празднования юбилея 30-летия независимости Туркменистана при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Баку был организован телемост между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Бакинским государственным университетом на тему "Туркменистан и Азербайджан – стратегический характер двустороннего партнерства".

Как сообщает Report, во время телемоста с участием ректоров, профессоров и студентов двух университетов, руководителей дипломатических миссий Туркменистана и Азербайджана, а также специально приглашенных экспертов были обсуждены вопросы межгосударственного сотрудничества, приоритетные направления дальнейшего развития продуктивного партнерства между двумя странами.

Особое внимание участники уделили вопросам расширения научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективным направлениям межуниверситетских связей.

Спикеры отдельно отметили, что Туркменистан и Азербайджан последовательно укрепляют сотрудничество в области науки, техники и инновационных технологий, расширяя сотрудничество между ведущими научно-образовательными центрами двух стран.

По результатам прошедшего в конструктивном ключе телемоста участники отметили целесообразность и важность проведения в дальнейшем подобных встреч, которые дадут широкие возможности для развития сотрудничества между высшими учебными заведениями.

Телемост был организован в рамках реализации Протокола о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Бакинским государственным университетом.

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