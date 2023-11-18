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Тамер Карадаглы: Горжусь своим азербайджанским происхождением

Тамер Карадаглы: Горжусь своим азербайджанским происхождением Причиной визита в Азербайджан, который состоится в ближайшее время, является не только развитие сотрудничества в театральной сфере между двумя странами, но и желание увидеть родные земли.
В регионе
18 ноября 2023 г. 14:24
Тамер Карадаглы: Горжусь своим азербайджанским происхождением

Причиной визита в Азербайджан, который состоится в ближайшее время, является не только развитие сотрудничества в театральной сфере между двумя странами, но и желание увидеть родные земли.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал начальник Главного управления государственных театров Турции Тамер Карадаглы.

Он подчеркнул, что гордится своим азербайджанским происхождением.

T.Карадаглы также оценил третье заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре: "Взаимное сотрудничество продолжается и в области культуры. Встреча была очень продуктивной".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Dövlət Teatrları Baş İdarəsinin rəisi: "Azərbaycanlı olmağımla qürur duyuram"

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