Сулейман Сойлу: Постараемся эффективно организовать выборы в затронутых стихийным бедствием регионах

Постараемся эффективно организовать выборы в затронутых стихийным бедствием регионах.

Постараемся эффективно организовать выборы в затронутых стихийным бедствием регионах.

Как сообщает Report, об этом в Кахраманмараше заявил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, работа в Кахраманмараше продолжается, соответствующие органы работают над устранением последствий землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Министр поблагодарил турецкий народ и пострадавших в результате землетрясения за проявленное терпение. Он отметил, что государство всегда будет рядом с ними: "14 мая, как и во всех провинциях, голосование пройдет и в Кахраманмараше. Постараемся эффективно организовать выборы в затронутых стихийным бедствием регионах".

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Отголоски землетрясения дошли до стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Впоследствии страну сотрясали свыше 100 тыс. афтершоков.

В результате землетрясения погибли свыше 50 тысяч человек.