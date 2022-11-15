Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна перенесено

Заседание по делу второго экс-президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 22 ноября, в 12:00.

Заседание по делу второго экс-президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 22 ноября, в 12:00.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, ранее судья Анна Данибекян объявила перерыв, поскольку один из документов был переведен с ошибками, поэтому потребовался переводчик.

Было решено обеспечить присутствие переводчика, однако в рамках этого заседания сделать это не удалось.

Напомним, экс-президент и бывший зампред правительства Армен Геворкян проходят в качестве обвиняемых в рамках одного и того же уголовного дела. Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, а Геворкяну - отмывание денег.