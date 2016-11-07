Суд приговорил Тохтара Тулешова к 21 году лишения свободы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Специализированный межрайонный военный суд Астаны огласил приговор бизнесмену Тохтару Тулешову, обвиняемому в попытке госпереворота. Он приговорен к 21 году лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сын Тохтара Тулешова - Тулеген - получил условный срок.

Другой фигурант по делу, бывший глава ДВД ЮКО Хибратулла Доскалиев, осужден на 5 лет строгого режима. Кроме того, ему назначено наказание в виде конфискации имущества.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января этого года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте.

В Казахстане Тохтару Тулешову принадлежит "Шымкент Пиво". Кроме того, он является владельцем и руководителем крупного холдинга "Дархан", в который входят стекольный завод, Южно-Казахстанский аграрный союз, киностудия "Шымкент Пикчерс" и другие компании. Филиалы и предприятия этого холдинга имеются в России, Кыргызстане и Таджикистане.

Согласно информации, бывший первый заместитель генпрокурора Казахстана Ильяс Бахтыбаев лишен свободы сроком на 7 лет. Он также обвиняется в пособничестве Тохтару Тулешову.