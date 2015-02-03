Суд над российским военнослужащим пройдет в военном гарнизонном суде Гюмри

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Суд над российским военнослужащим Валерием Пермяковым, который подозревается в убийстве семерых человек в Гюмри, пройдет в военном гарнизонном суде города на территории российской военной базы, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Стороны окончательно договорились о том, что судебный процесс по этому резонансному делу будет проходить в Гюмри, в гарнизонном военном суде 102-й российской военной базы", — заявил источник.

Данное решение принято на основании двустороннего соглашения о статусе военной базы, расположенной на севере Армении.

Кроме того, решается вопрос о принятии согласованного единого обвинительного заключения на основе российского уголовного законодательства.

"Суд одновременно должен будет рассматривать также обвинения, предъявленные российскими военными следователями по эпизодам, связанным с дезертирством с оружием", — пояснил источник.

Убийство семьи в Армении было совершено 12 января. В одном из домов Гюмри были найдены убитыми шесть человек и раненый шестимесячный ребенок, который позже скончался.

По подозрению в убийстве при попытке перехода через турецкую границу был задержан военнослужащий расквартированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Пермяков. 14 января ему были предъявлены обвинения по статьям уголовных кодексов Армении и России.