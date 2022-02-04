Суд Латвии обязал Baltijas mediju alianse выплатить 3,1 млн евро из-за нарушении санкций

Рижский районный суд вынес решение по уголовному делу о нарушении международных санкций компанией Baltijas mediju alianse, транслирующей русскоязычные каналы, обязав выплатить 3,1 млн евро.

Рижский районный суд вынес решение по уголовному делу о нарушении международных санкций компанией Baltijas mediju alianse, транслирующей русскоязычные каналы, обязав выплатить 3,1 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство LETA.

По его данным, суд оштрафовал совладельца и председателя правления компании Baltijas mediju alianse Олега Солодова и директора представительства этого холдинга в Эстонии Маргуса Мерима на 25 тыс. евро каждого. В свою очередь, в отношении холдинга Baltijas mediju alianse, дочерняя компания которого ретранслирует "Первый балтийский канал" (создан для вещания российского Первого канала в странах Балтии), суд решил применить такую меру, как конфискация имущества - ранее арестованных средств в размере более 3,1 млн.

Прокуратура Латвии в марте 2021 года передала в суд уголовное дело, согласно которому Солодов и Мерима обвиняются в нарушении санкций ЕС. Прокуратура отмечала, что оба лица на основе договора о сотрудничестве оказывали финансирование лицу, включенному в санкционный список ЕС. В нарушение санкционного запрета в распоряжении этого лица оказалось более 10 млн евро. Эти действия обвиняемые осуществили с целью получения прибыли, нарушив режим санкций ЕС. В рамках уголовного дела было арестовано имущество на сумму более 3 млн евро.