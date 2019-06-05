Суд арестовал убившего экс-спецназовца в Подмосковье армянина - ВИДЕО

Россиянин Сергей Ходжанян, обвиняемый в убийстве бывшего бойца спецподразделения ГРУ Никиты Белянкина в посёлке Путилково Московской области, арестован на два месяца.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение вынес Красногорский городской суд Московской области в среду, 5 июня.

При этом, как заявил следователь в зале Красногорского городского суда, Ходжанян не признал вину.

Агентство отмечает, что 41-летний обвиняемый официально является безработным. Он сообщил суду, что "занимался с автозапчастями и резиной" для автомобилей.