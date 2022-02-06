О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стрельба в России, есть пострадавшие

Стрельба в России, есть пострадавшие Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В регионе
6 февраля 2022 г. 22:05
Стрельба в России, есть пострадавшие

Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области России.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По его словам, в полицию из больницы в Наримановском районе сообщили, что к ним поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. На место направили следственно-оперативную группу.

Полицейские установили, что между семью местными жителями, выпивавшими в кафе, произошел конфликт.

"Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни", - сказал представитель УМВД, добавив, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Участники конфликта отказались писать заявление в полицию. Тем не менее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который и сам пострадал. "У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним", - добавил собеседник агентства. Полиция устанавливает все обстоятельства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyada atışma olub, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заразился коронавирусом
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заразился коронавирусом
6 февраля 2022 г. 19:39
В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре Саклыкент: 8 пострадавших
В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре "Саклыкент": 8 пострадавших
6 февраля 2022 г. 19:08
Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления от COVID-19
Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления от COVID-19
6 февраля 2022 г. 18:27
В Турции начался новый этап антитеррористической операции 
В Турции начался новый этап антитеррористической операции 
6 февраля 2022 г. 16:23
Завтра в Алматы отменяется действие высокого уровня террористической опасности
Завтра в Алматы отменяется действие высокого уровня террористической опасности
6 февраля 2022 г. 15:29
Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья
Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья
6 февраля 2022 г. 13:51
Суточный прирост зараженных коронавирусом в России превысил 180 тыс.
Суточный прирост зараженных коронавирусом в России превысил 180 тыс.
6 февраля 2022 г. 12:43
В Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
В Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
6 февраля 2022 г. 12:08
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 19 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 19 тыс. человек
6 февраля 2022 г. 10:45
Эксперт Евгений Михайлов: МГ ОБСЕ уже давно потеряла свою актуальность
Эксперт Евгений Михайлов: МГ ОБСЕ уже давно потеряла свою актуальность
6 февраля 2022 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi