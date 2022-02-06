Стрельба в России, есть пострадавшие

Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Четыре человека получили огнестрельные ранения во время конфликта в кафе в Астраханской области России.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По его словам, в полицию из больницы в Наримановском районе сообщили, что к ним поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. На место направили следственно-оперативную группу.

Полицейские установили, что между семью местными жителями, выпивавшими в кафе, произошел конфликт.

"Четверо участников получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни", - сказал представитель УМВД, добавив, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Участники конфликта отказались писать заявление в полицию. Тем не менее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который и сам пострадал. "У участников потасовки изъят травматический пистолет, охолощенный пистолет и боеприпасы к ним", - добавил собеседник агентства. Полиция устанавливает все обстоятельства.