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    Страны СНГ намерены создать межгосударственный совет по космосу

    Страны-участницы СНГ ведут подготовку нового соглашения в области использования космического пространства в мирных целях

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Страны-участницы СНГ ведут подготовку нового соглашения в области использования космического пространства в мирных целях, оно будет предусматривать создание межгосударственного совета по космосу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель Аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию Казахстана (Казкосмос) Еркин Шаймагамбетов в Алма-Ате по итогам седьмого совещания представителей органов исполнительной власти государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в космической сфере.

    По словам главы Казкосмоса, это соглашение придет на смену договору от 1992 года. Одним из нововведений может стать создание межгосударственного совета по космосу в странах СНГ.

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