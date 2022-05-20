Страны G7 решили выделить Украине почти 20 млрд долларов

Страны Большой семерки (G7) согласились выделить Украине краткосрочную финансовую помощь на сумму 19,8 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в коммюнике.
Отмечается, что деньги пойдут на помощь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности.
"Мы признаем, в частности, неотложные краткосрочные потребности Украины в финансировании. В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов для поддержки бюджета, в том числе 9,5 млрд долларов, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - отмечается в тексте.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что мир должен "поддержать Украину в этот решающий исторический момент". Он уточнил, что денежные средства включают 7,5 млрд долларов от США, остальные - деньги Евросоюза.
"Я думаю, что это очень хороший сигнал о том, что страны G7 стоят плечом к плечу с Украиной, потому что они защищают не только себя, но и наши ценности", - сказал Линднер.