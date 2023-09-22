Страны G7 обсудят с Индией возможные меры по ограничению импорта алмазов из РФ

Страны Группы семи (G7) намерены обсудить с Индией, где осуществляется огранка и полировка 90% драгоценных камней в мире, возможные последствия любых ограничений на импорт российских алмазов.

Страны Группы семи (G7) намерены обсудить с Индией, где осуществляется огранка и полировка 90% драгоценных камней в мире, возможные последствия любых ограничений на импорт российских алмазов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным представителей администрации США, для обсуждения планируемых мер делегация G7, а также Бельгии "направится на следующей неделе в Индию", в города Мумбаи и Сурат. "Целый ряд стран стремится удостовериться в возможности принятия некоторых мер" по реализации санкций Запада в отношении импорта алмазов из России. Такая информация "будет действительно важна для принятия ими решений".

Как сообщалось ранее, страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года. В 2022 году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов, а также алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли. В Бельгии предложили план с целью отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.