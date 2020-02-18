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Страны СНГ проведут антитеррористические учения на Каспии

Страны СНГ проведут антитеррористические учения в Каспийском регионе
​Страны СНГ в 2020 году проведут учения Каспий-Антитеррор, в ходе которых будут отработаны механизмы безопасности Каспийского региона

Страны СНГ в 2020 году проведут учения "Каспий-Антитеррор", в ходе которых будут отработаны механизмы безопасности Каспийского региона.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества.

Отмечается, что "на полях" XIII совещания руководителей национальных антитеррористических центров государств СНГ в Москве прошла рабочая встреча представителей спецслужб стран Содружества. Участники встречи обсудили "вопросы подготовки совместного антитеррористического учения "Каспий-Антитеррор-2020", ключевые вопросы которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности Каспийского региона".

В настоящее время проводится разработка сценария учений и определяется состав участников.

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