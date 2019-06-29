Абэ: Лидеры стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности вокруг Ирана

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Япония готова внести свой вклад в снижении напряженности на Ближнем Востоке, включая ситуацию с Ираном.

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

Комментируя вопрос журналистов, С.Абэ заявил, что многие страны в ходе саммита затронули ситуацию вокруг Ирана. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с атаками на судна, а также инцидент со сбитым дроном: "Рост напряженности в это регионе вызывает беспокойство",- отметил премьер министр Японии, напомнив, что ранее в июне совершил визит в Иран, где встретился с руководством страны.

Синдзо Абэ заявил, что в ходе саммита лидеры стран G20 выразили готовность содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке: "В том числе и Япония, как страна, имеющая хорошие отношения и со странами ЕС и США".