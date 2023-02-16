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Столтенберг осудил проявления исламофобии в Швеции

Столтенберг осудил проявления исламофобии в Швеции Турция считает недопустимым санкционирования антиисламских акций в скандинавских странах.
В регионе
16 февраля 2023 г. 14:11
Столтенберг осудил проявления исламофобии в Швеции

Турция считает недопустимым санкционирование антиисламских акций в скандинавских странах.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре.

"Антисемитизм и исламофобия также являются преступлениями против человечности. Все это действия, не имеющие ничего общего с общечеловеческими нормами", - отметил министр.

В свою очередь, генсек НАТО осудил проявления исламофобии в Швеции, при этом напомнив о реакции премьера этой страны, осудившего провокацию с сожжением священной для мусульман книги - Корана.

21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время акции был сожжен Коран. После этого, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не может рассчитывать на поддержку Турции в ее заявке на членство в НАТО.

Касаясь темы расширения альянса, Столтенберг на пресс-конференции заявил о том, что Швеция и Финляндия предприняли важные шаги на пути в НАТО.

"При этом считаю обоснованной обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Одним из пунктов Трехстороннего меморандума была борьба с терроризмом. Вместе с тем, думаю, что настало время для утверждения заявок обеих стран", - отметил Столтенберг.

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