Чавушоглу: Турция признательна партнерам по НАТО за поддержку на фоне бедствия

Турция признательна партнерам по НАТО за поддержку на фоне последствий разрушительных землетрясений.

Турция признательна партнерам по НАТО за поддержку на фоне последствий разрушительных землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии напомнил о прибытии в зону бедствия групп спасателей, а также переброске другой помощи из стран НАТО.

Чавушоглу сообщил, что после сегодняшней встречи с президентом Турции, генсек НАТО посетит зону бедствия, где его встретит министр национальной обороны Хулуси Акар.

Турецкий министр сказал, что в числе прочих обсудил со Столтенбергом региональные процессы, в том числе, ситуацию в Украине и зерновую сделку.

Кроме того, затронута тема заявок Швеции и Финляндии в НАТО, "хотя этот вопрос не является приоритетным для Анкары".

Состоялся обмен мнениями по выполнению обязательств в рамках трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях саммита НАТО в Мадриде, пояснил Чавушоглу.

"Мы ожидаем от двух скандинавских государств выполнения данных обещаний, ни на словах, а на деле. Заявлять, что Швеция и Финляндия вовсе не выполнили обязательств, было бы неверным. Однако, мы не видим шагов, которых ожидаем от этих стран", - сказал турецкий министр.