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Столтенберг: НАТО не является посредником между Баку и Ереваном

Столтенберг: НАТО не является посредником между Баку и Ереваном НАТО не является посредником между Ереваном и Баку и не может выступать с предложениями в рамках переговорного процесса.
В регионе
20 марта 2024 г. 00:43
Столтенберг: НАТО не является посредником между Баку и Ереваном

НАТО не является посредником между Баку и Ереваном и не может выступать с предложениями в рамках переговорного процесса.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Общественному телевидению Армении.

"Я убежден, что мира можно достичь, это реалистично, так как некоторые основные принципы уже согласованы. Среди них - уважение к территориальной целостности обеих стран", - сказал он.

По его словам, НАТО поддерживает принципы, которые могут привести к достижению мира, и верит, что существующие разногласия возможно разрешить и преодолеть.

В качестве примера он привел Норвегию, напомнив, что норвежцы, шведы и датчане воевали на протяжении веков, но сегодня живут в мире, несмотря на то, что некоторые пограничные вопросы все еще остаются. Здесь действует принцип уважения друг друга в качестве независимых суверенных государств.

Генсек альянса напомнил, что Франция, Германия, Великобритания также находились в состоянии войны на разных этапах истории, однако сегодня эти страны живут в мире.

Столтенберг отметил, что его посыл Еревану и Баку заключается в том, что обе стороны должны видеть возможность достижения прочного мира.

Напомним, генсек НАТО 19 марта прибыл в Ереван с региональным визитом. Ранее он побывал в Баку и Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: NATO Bakı ilə İrəvan arasında vasitəçi deyil və təkliflər verə bilməz

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