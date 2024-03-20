Столтенберг: НАТО не является посредником между Баку и Ереваном

НАТО не является посредником между Ереваном и Баку и не может выступать с предложениями в рамках переговорного процесса.

НАТО не является посредником между Баку и Ереваном и не может выступать с предложениями в рамках переговорного процесса.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Общественному телевидению Армении.

"Я убежден, что мира можно достичь, это реалистично, так как некоторые основные принципы уже согласованы. Среди них - уважение к территориальной целостности обеих стран", - сказал он.

По его словам, НАТО поддерживает принципы, которые могут привести к достижению мира, и верит, что существующие разногласия возможно разрешить и преодолеть.

В качестве примера он привел Норвегию, напомнив, что норвежцы, шведы и датчане воевали на протяжении веков, но сегодня живут в мире, несмотря на то, что некоторые пограничные вопросы все еще остаются. Здесь действует принцип уважения друг друга в качестве независимых суверенных государств.

Генсек альянса напомнил, что Франция, Германия, Великобритания также находились в состоянии войны на разных этапах истории, однако сегодня эти страны живут в мире.

Столтенберг отметил, что его посыл Еревану и Баку заключается в том, что обе стороны должны видеть возможность достижения прочного мира.

Напомним, генсек НАТО 19 марта прибыл в Ереван с региональным визитом. Ранее он побывал в Баку и Тбилиси.