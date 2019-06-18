Стало известно имя нового министра здравоохранения Грузии

Произведено назначение на должность министра по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, эта должность поручена директору клиники в городе Сачхере (регион Имерети) Екатерине Тикарадзе.

Отметим, что сегодня министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко подал в отставку. Он занимал указанную должность с октября 2012 года.

Д.Сергеенко назначен советником премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.

Напомним, что Е.Тикарадзе возглавляла клинику в Сачхере с сентября 2015 года. В 2009 году ее пригласили в больницу в качестве консультанта. Е.Тикарадзе является выпускницей Дунайского университета Кремса.