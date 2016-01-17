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    ​США ввели против Ирана новые санкции сразу после снятия предыдущих

    В санкционный список попали 11 юридических и физических лиц, причастных к программе испытания иранских баллистических ракет

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении граждан и компаний из Ирана, Китая и ОАЭ, которые связаны с иранской ядерной программой.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте американского ведомства.

    В санкционный список попали 11 юридических и физических лиц, причастных к программе испытания иранских баллистических ракет. В заявлении Минфина говорится о том, что компании нарушили запрет на поставки оборудования Ирану, которое нужно для проведения испытаний ракет.

    "Программа баллистических ракет Ирана представляет значительную угрозу для региональной и глобальной безопасности и будет подвергаться международным санкциям", — отметил представитель Минфина Адам Шубин.

    Ранее США и Евросоюз частично освободили Иран от санкций после того, как международные эксперты подтвердили, что страна выполнила обязательства по ядерной программе.

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